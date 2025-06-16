Російські дрони атакували Добропільську громаду: є руйнування

Добропільська громада зазнала атаки російських дронів. Ілюстративне фото

Населені пункти Добропільської громади Покровського району Донецької області вночі зазнали атаки російських безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Зазначається, що перші російські БПЛА у повітряному просторі міста Добропілля з'явилися близько 2-ї години ночі, а вже о 02:17 пролунав перший вибух.

«Були й транзитні "мопеди", що йшли на наднизьких висотах, через що по звуку здавалося, що ось-ось прилетить до будинку. Другий вибух пролунав вже о 02:30. Подробиці та наслідки атаки з'ясовуються», — йдеться у повідомленні каналу.

Також зазначається, що щонайменше три «Шахеди» було чути над містом Білицьке.

«Два пройшли транзитом, а третій о 02:30 десь прилетів», — пише канал.

Крім того, внаслідок удару російського дрона пошкоджено магазин у селі Золотий Колодязь.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником. Вибух пролунав у центрі міста, біля одного з відділень «Нової пошти».