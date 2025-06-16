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Російські дрони атакували Добропільську громаду: є руйнування

16 червня 2025, 10:21

Російські дрони атакували Добропільську громаду: є руйнування

Добропільська громада зазнала атаки російських дронів. Ілюстративне фото Добропільська громада зазнала атаки російських дронів. Ілюстративне фото

Населені пункти Добропільської громади Покровського району Донецької області вночі зазнали атаки російських безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Зазначається, що перші російські БПЛА у повітряному просторі міста Добропілля з'явилися близько 2-ї години ночі, а вже о 02:17 пролунав перший вибух.

«Були й транзитні "мопеди", що йшли на наднизьких висотах, через що по звуку здавалося, що ось-ось прилетить до будинку. Другий вибух пролунав вже о 02:30. Подробиці та наслідки атаки з'ясовуються», — йдеться у повідомленні каналу.

Також зазначається, що щонайменше три «Шахеди» було чути над містом Білицьке.

«Два пройшли транзитом, а третій о 02:30 десь прилетів», — пише канал.

Крім того, внаслідок удару російського дрона пошкоджено магазин у селі Золотий Колодязь.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти  понеділка, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником. Вибух пролунав у центрі міста, біля одного з відділень «Нової пошти».

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