Армія РФ обстріляла прифронтове Родинське: у будинку спалахнула пожежа

Російські окупанти в понеділок вранці, 16 червня, вдарили по місту Родинське на Донеччині. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«16 червня о 04:00 ворог завдав чергового удару по р. Родинське, внаслідок якого виникла пожежа в одному з багатоквартирних будинків», — йдеться у повідомленні.



Постраждалих та загиблих серед цивільних немає.



Крім того, армія РФ вдарила по населених пунктах Покровської громади:



15 червня близько 05:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл міста. Родинське. Внаслідок влучення FPV-дрону пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 13:20 армія РФ завдала удару по мікрорайону «Шахтарський» у місті Покровськ. Внаслідок обстрілу поранено двох жінок 58 та 68 років, а також 57-річного чоловіка. Ймовірно, загинули (перебувають під завалами) двоє місцевих жителів; частково зруйновано багатоквартирний будинок.



Близько 20:30 ворожим FPV-дроном у м. Родинське пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Інформація про постраждалих не надходила.





Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Краматорськ.

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