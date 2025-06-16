РФ за добу атакувала населені пункти Донецької області: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ минулої доби, 15 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що шестеро людей загинули і четверо цивільних зазнали поранень. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, минулої доби поліція зафіксувала 3038 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.



Під удар потрапило 10 населених пунктів. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, із них 14 житлових будинків.



Яка ситуація у населених пунктах:





У Покровську у мікрорайоні Шахтарський росіяни вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок.





По Костянтинівці росіяни вдарили дроном та артилерією — загинув мирний житель, пошкоджено 2 приватні будинки та мотоцикл.





Троє людей загинули внаслідок артилерійського обстрілу села Богатир Великоновосілківської ТГ, пошкоджено приватний будинок.



У Родинському ударні дрони пошкодили приватний будинок та об'єкт критичної інфраструктури.



На Дробишевому окупанти скинули бомбу «КАБ-250», пошкодили три приватні будинки. У Лозовому Лиманській ТГ війська Росії знищили дроном цивільне авто. У Рубцях пошкоджено будинок.



У Білокузьминівці внаслідок артобстрілу руйнування зазнали 5 приватних будинків. В Іллінівці через попадання авіабомби пошкоджено теплиці.



Крім того, 16 червня після опівночі російські загарбники атакували шість населених пунктів: Краматорськ, Добропілля, Святогірськ, Дмитра-Дар'євку, Новий Донбас, Староварварівку. Відомо про одну поранену людину в Дмитра-Дар'євці Олександрівської ТГ.



Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Краматорськ.

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