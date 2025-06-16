93-я бригада взяла в полон найманця з Африки на Донеччині

Захоплений у полон найманець, який воював на боці РФ

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» (батальйон «Алькатрас») захопили в Донецькій області іноземного найманця. Відео з полоненим опублікувала пресслужба бригади.



На кадрах видно, як темношкірий чоловік із пораненнями на руках і ногах намагається зупинити кровотечу. Він виглядає наляканим і запевняє українських бійців, що «прийшов не з поганими намірами», а також стверджує, що його «змусили».



Раніше українські військові з 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон африканського найманця в російській формі під Торецьком.



Нагадаємо, російська армія проводить підготовку найманців із країн Африки та Куби на полігоні «Козачий» у тимчасово окупованому Криму.