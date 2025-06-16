Замість постачання зброї Україні Трамп робитиме акцент на мирних переговорах — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Сполучені Штати Америки припиняють допомогу Україні: адміністрація Трампа має «зовсім інший погляд» на війну — ставку на мирне врегулювання через переговори. Про це пише оглядач англійського видання The Telegraph Оуен Меттьюз.

Автор зазначає, що боротьба з Росією наразі розглядається як завдання Європи.

На думку оглядача, за цих умов у України залишаються три варіанти:

Покладатися на зусилля Європи щодо постачання необхідного озброєння та обладнання.

Купувати американську зброю у Вашингтона за рахунок європейського фінансування.

Виготовляти озброєння на українських підприємствах, використовуючи кошти європейських союзників.

Гірка іронія, на думку Меттьюза, полягає в тому, що у 2025 році Європа планує витратити понад 20 мільярдів євро на закупівлю енергоносіїв у Росії — фактично фінансуючи оборонний бюджет Кремля.