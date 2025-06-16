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На Донеччині СБУ затримала двох місцевих мешканок, які співпрацювали з російськими спецслужбами

16 червня 2025, 12:09

На Донеччині СБУ затримала двох місцевих мешканок, які співпрацювали з російськими спецслужбами

На Донеччині СБУ викрила агентів російських спецслужб. Фото: СБУ На Донеччині СБУ викрила агентів російських спецслужб. Фото: СБУ

СБУ затримала російських агенток, які передавали дані для ударів по Донеччині. Про це сьогодні повідомили Донецька обласна прокуратура та СБУ.

Наголошується, що СБУ затримала двох інформаторок російських спецслужб, які передавали координати для ракетних ударів по Донецькій області. Обидві фігурантки – місцеві мешканки, які співпрацювали з агресором.

Одна з них, 44-річна продавчиня зі Слов'янська, потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Telegram. Для збору розвідданих вона оминала місцевість і розпитувала відвідувачів магазину з метою отримання «потрібної» інформації.

Друга інформаторка, 45-річна співробітниця комунального підприємства у Красноторці Краматорського району, працювала дистанційно, підтримуючи зв'язок із «зв'язковим» із тимчасово окупованої частини Донеччини. Вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху української бронетехніки.

Обидві були затримані під час обшуків. У жінок вилучено телефони із доказами роботи на агресора.

Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

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