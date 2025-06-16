Росія атакувала агропідприємство в Запорізькій області

Удар РФ по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Ранкова атака РФ близько 4:00 завдала значної шкоди промисловому підприємству, яке спеціалізується на виробництві добрив і рослинництві. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.



Запорізька область допомагає долати наслідки атаки та не залишає бізнес наодинці з проблемами:



«Розбираємо завали: екстрені служби негайно розпочинають розчищення території від руйнувань, щоб забезпечити доступ і розпочати відновлювальні роботи. Надаємо будівельні матеріали: з резервного фонду Запорізької області вже виділено та передано плівку, шифер і плити OSB для тимчасового або первинного ремонту пошкоджених конструкцій», — зазначив Федоров.



За словами голови ОВА, пріоритет — у швидкому відновленні, мінімізації втрат для бізнесу та можливості якнайшвидше відновити роботу та відновити виробничі потужності.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником.