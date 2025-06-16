ЗС РФ намагалися просунутися на Лиманському напрямку, багато разів атакували позиції Сил оборони

Росіяни просунулися на Лиманському напрямі. Фото: Олексій Харченко

Російська армія минулої доби, 15 червня, обстрілювала позиції українських військових і населені пункти навколо всього озброєння. Росіяни намагалися просунутися на Лиманському напрямку. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Ворог 62 рази вів вогонь із ствольної артилерії. Бойові завдання намагалися виконати 53 російські безпілотники і ще 43 fpv-дрони», — зазначив він.



За словами Харченка, російські окупанти зробили спроби просунутися на Лиманському напрямі. Зокрема, ЗС РФ атакували 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового, та у напрямках Шандриголово, Ольгівки, Карпівки, Торського та Григорівки.



Раніше ми писали, що окупанти завдали авіаційного удару та намагалися потрапити по українських захисниках 106 безпілотниками.

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