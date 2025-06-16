РФ тренується форсувати Дніпро для повторного штурму Херсона

Окупанти таранять один одного, тренуючись на воді. Фото: кадр із відео.

Російські військові провалили тренування з форсування Дніпра. Відео з навчань на лівому березі оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Окупанти таранять один одного, тренуючись на воді. Фото: кадр із відео.

На кадрах видно, як один із десантних човнів ЗС РФ таранить інший, внаслідок чого серед окупантів починається паніка. У спробі роз'їхатися, військові збільшують швидкість і ще більше заважають один одному, ризикуючи втопити техніку та особовий склад.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Придніпровському напрямку протягом останньої доби противник не проводив атакувальних дій. Бойових зіткнень із Силами оборони України в цьому районі не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ЗС РФ не атакували минулої доби.

Нагадаємо, прикордонники FPV-дроном знищили човен окупантів на півдні України.