Сили оборони знищили близько десяти окупантів та сім FPV-дронів на Краматорському напрямку

Військові знищили військову техніку. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці продовжують атакувати позиції російських військових у Краматорському напрямку. Нещодавно підрозділ БАС «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» знищив військову техніку та живий склад ЗС РФ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Як зазначається, військові вразили сім ворожих FPV-дронів, включаючи засідки, військовий автомобіль, мотоцикл та польовий склад БК.



«Також ліквідовано близько десяти загарбників», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що скидання високоточних авіабомб AASM HAMMER за позиціями російських штурмових груп показали з ракурсу кабіни українського винищувача.

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