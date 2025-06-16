Росія передала Україні ще 1245 тіл загиблих

Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У понеділок, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, до України повернули ще 1245 тіл загиблих українців, зокрема, військовослужбовців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Як зазначається, загалом Україна отримала 6057 тіл у рамках Стамбульських домовленостей.



Правоохоронні органи проводитимуть ідентифікацію репатрійованих тіл.



Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.





В оборонному відомстві РФ заявили, що російська сторона передала українській 1248 тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ.



Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що в Україну повернули тіла 1200 загиблих — відбувся черговий етап репатріації.

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