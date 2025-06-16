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РФ має намір вимагати від України «утилізувати» західне озброєння — МЗС РФ

16 червня 2025, 14:14

РФ має намір вимагати від України «утилізувати» західне озброєння — МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Фото: ТАСС Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Фото: ТАСС

Росія вимагатиме від України знищити західне озброєння, отримане як військову допомогу. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, передають «Известия» у понеділок, 16 червня.

За його словами, поставлена Україні західна зброя «має бути гарантовано скорочена та утилізована».

«Зрозуміло, всі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Воно (озброєння – ред.) має бути скорочено, утилізовано, причому гарантовано», – заявив Грушко.

Він вважає, що наявність такої зброї нібито створює величезну загрозу безпеці самих західних держав.

Видання стверджує, що питання знищення західної зброї може бути порушене вже під час третього раунду переговорів делегацій України та Росії.

Нагадаємо, раніше британське видання The Telegraph повідомило, що Сполучені Штати Америки припиняють допомогу Україні: адміністрація Трампа має «зовсім інший погляд» на війну — ставку на мирне врегулювання через переговори.

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