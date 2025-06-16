Від хліба до автопідйомників: на що витрачають бюджет у Слов'янську

Як і на що Слов'янська громада витратила 851 млн. грн. за перше півріччя 2025 року через Prozorro — аналізували журналісти.



У Слов'янську, розташованому в прифронтовій зоні Краматорського району Донецької області, з початку року було проведено 2340 публічних закупівель через платформу Prozorro на загальну суму 851,86 млн грн. Такі дані на 15 червня наводить аналітична платформа Clarity Project.



Найбільшими замовниками у Слов'янську за обсягом публічних закупівель за 2025 рік виявились комунальні підприємства, відділ освіти та медичні установи.



Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської військової адміністрації з початку року провело 55 закупівель на суму близько 70,3 млн. гривень. У лідерах — послуги з поточного ремонту доріг Слов'янської громади:



З компанією «УКРТЕПЛОЕНЕРГОРЕМОНТ» — контракт на 15 мільйонів гривень;

З компанією «СЛАВДОРБУД» — 14,5 мільйонів гривень.

Загальна сума, витрачена на ремонт доріг, становила 29,7 мільйона гривень.

Також у процесі — тендер на придбання автопідйомника CTE ZED 29 на шасі IVECO Eurocargo ML180E25 на суму 11 мільйонів гривень.



Міська лікарня Слов'янська провела 222 закупівлі на суму 18,5 мільйонів гривень. Серед товарів та послуг — фармацевтичні препарати, розчинники, автозапчастини, охоронні послуги та харчування. Наприклад: 440 яєць за 2332 грн (5,3 грн за 1 яйце); 50 кг солі за 1100 грн; постачання хліба на 264 000 грн; закупівля яловичини та курятини по 80 кг кожного виду на суму 42 500 грн. Також відзначено регулярну закупівлю поліграфічної продукції на суму 78,6 тисячі гривень з початку року.

Підприємство «Славміськводоканал» уклало 125 контрактів на 44,4 мільйона гривень.

Слов'янське тролейбусне управління здійснило 186 закупівель на 15,8 мільйона гривень. Серед заявок — гірка для дитячого майданчика за 54 620 грн.



Слов'янський відділ освіти уклав понад 30 контрактів на суму 12,2 мільйона гривень. Серед них курси підвищення кваліфікації, транспортні послуги, вивезення сміття, а також закупівля більше однієї тонни хека.



Обласна клінічна психіатрична лікарня уклала близько 30 контрактів на суму 5,2 мільйонів гривень. Закуповувалися медичні інструменти, послуги із постачання готових страв на 1,5 мільйона гривень, а також 475 пачок офісного паперу на 99 520 грн.

Слов'янський психоневрологічний інтернат провів 6 закупівель майже на 4 мільйони гривень. Із них 3,2 мільйона гривень було спрямовано на оплату послуг «Донецьктеплокомуненерго» з подачі теплової енергії, також закуповувалися продукти харчування.



Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація замовляла дизайнерське оформлення стели «Слов'янськ», пошкодженої внаслідок обстрілу, на суму 3600 грн. Адміністрація не потрапила до рейтингу великих замовників на Prozorro, але стала лідером за кількістю замовлень послуг інформаційного характеру – на суму 111 тисяч гривень. Для порівняння, на ці гроші можна купити близько 700 метрів антидронової сітки.

Організована група, яка вкрала понад 101 млн грн на закупівлю для військових потреб



Серед найбільших замовників на Prozorro на першому місці стоїть Квартирно-експлуатаційний відділ Луганська. Організація з початку 2025 року уклала 116 контрактів на загальну суму 548 227 000 гривень.

За даними платформи публічних реєстрів «Опендатабот», Луганський КЕВ входить у Слов'янську до системи Сил логістики Збройних сил України.



Серед закупівель — послуги з управління комунальними відходами на 4,7 мільйона гривень, ємність для питної води на тисячу літрів за 83,4 тисячі гривень, будівельні матеріали майже на 2 мільйони гривень, а також 255 пачок офісного паперу на суму 45 тисяч гривень.



Однією із наймасштабніших позицій залишається закупівля дров на десятки мільйонів гривень.

У лютому Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям КЕВ Луганська через саме закупівлю паливної деревини.

Зловмисники з посадових осіб підрозділу оборонного відомства заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівлі дров. Закупівлі для армії здійснювалися за завищеними цінами та проходили через рахунки 35 підприємців-учасників схеми.





Останнє оголошення про проведення торгів на закупівлю деревини сумою 6 млн 664 тис 250 грн було оприлюднено 24 лютого. Торги завершилися в березні з остаточною сумою договору 6 млн 612 тис 400 грн. Громадський контроль держзакупівель Dozorro порушень не виявив.

Нагадаємо, нещодавно співробітники ДБР спільно з СБУ викрили начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який під час закупівлі 5 тисяч ліжок для військових переплатив 10 млн. гривень бюджетних грошей.