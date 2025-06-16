Лікарі допомагають українському воїну позбутися шраму з написом «слава россии»

Українському військовому видаляють шрами від вирізаного тавра «слава россии», залишеного окупантами в полоні.

Українські медики допомагають військовому позбутися наслідків тортур після полону. Дерматолог Олександр Туркевич розповів, що постраждалого бійця звати Андрій. Його взяли в полон 15 місяців тому після поранення.



Протягом полону росіяни знущалися з нього: на його тілі вирізали гасло «слава россии» та символ Z — знак російської агресії. Шрами, залишені після цих звірств, зараз лікують українські лікарі. Туркевич зазначає, що за кілька місяців від цих шрамів залишиться лише ледь помітний слід.



На опублікованих фото видно процес медичного втручання: фахівець робить ін'єкції в ділянці грубих рубців, щоб освітлити та розгладити їх.

Таке поводження з військовополоненими грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Примус до нанесення написів, катування, фізичні каліцтва — це пряме порушення:

Женевської конвенції III про утримання військовополонених (ст. 13, 17),

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Раніше стало відомо, що російські окупанти відрізали палець іншому українському військовополоненому, родом зі Слов'янська.



Подібні дії є воєнними злочинами та мають розслідуватися міжнародними інстанціями.