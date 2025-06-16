Двоє солдатів строкової служби загинули, шестеро постраждали внаслідок авіаудару по позиціях російських військ у Брянській області. Про це пише видання ASTRA.

Зазначається, що це сталося 13 червня в районі села Нова Погощ у Брянській області — за два кілометри від кордону з Україною.

Як стало відомо ASTRA, ЗСУ атакували позиції російських військових п'ятьма авіабомбами.

«Внаслідок цього загинули троє військовослужбовців, двоє з яких — строкової служби, та один контрактник. Ще семеро постраждали, серед них шестеро строковиків», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що до цього, 10 червня, у Брянській області, за 300 метрів від кордону з Україною, загинув солдат строкової служби 18-річний Дмитро Х. Ще один солдат-строковик дістав множинних осколкових поранень та контузію.

Раніше стало відомо, що в ході війни з Україною загинули щонайменше 217 російських солдатів строкової служби. З них більшість загинула в Курській і Бєлгородській областях.

У березні цього року глава Кремля Володимир Путін заявив, що не залучає строковиків у зоні бойових дій. При цьому наприкінці січня у Держдумі розповіли, як відправили щонайменше 700 строковиків на фронт до Курської області під час вторгнення. Крім того, строковики та їхні батьки масово скаржилися на тиск укласти контракт із ЗС РФ. За когось документи підписали обманом.