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Обстріл захопленої Макіївки: вісім військовослужбовців загинули, 12 постраждали

16 червня 2025, 15:34

Обстріл захопленої Макіївки: вісім військовослужбовців загинули, 12 постраждали

Макіївка потрапила під обстріл. Фото: скриншот Макіївка потрапила під обстріл. Фото: скриншот

З'явилися подробиці «прильоту» у тимчасово захопленій Макіївці Донецької області, що стався 13 червня. Журналісти видання ASTRA повідомили, що внаслідок удару HIMARS по автоколонні ЗС РФ загинули вісім російських окупантів.

Крім того, отримали поранення 12 осіб, більшість з них належать до військової частини 71443. Також загинули двоє цивільних.

«Приліт» стався поряд із покинутою АЗС на вулиці Автотранспортна.

Також було знищено автобус ПАЗ, що належить МО РФ, пошкоджено ще три автобуси, військові КАМАЗ і Урал.

Раніше ми писали, що вранці 13 червня працювала російська ППО в окупованій Макіївці.

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