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Новодружеськ без світла: будні окупованої Луганщини

16 червня 2025, 16:10

Новодружеськ без світла: будні окупованої Луганщини

Новодружеськ без світла: будні окупованої Луганщини

На тимчасово окупованих територіях Луганської області продовжується гуманітарна катастрофа. На фронті супротивник не припиняє штурмових атак.

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації.

«Противник має значне артилерійське прикриття на нашій ділянці фронту. Лише за 14 червня росіяни застосовували ствольну артилерію 30 разів. Також було зафіксовано 43 ворожих безпілотники та 41 ударний fpv-дрон. На Лиманському напрямку армія РФ провела 21 штурм. Атаки, зокрема, було відбито у Серебрянському лісі», — повідомив Олексій Харченко, начальник Луганської ОВА.

Тим часом жителі Новодружеська, розташованого поряд із Лисичанськом, вже понад три роки живуть без електропостачання. Востаннє світло у їхніх будинках було під час активних бойових дій у 2022 році, після чого населений пункт опинився під російською окупацією.

Спочатку окупанти обіцяли відновити електромережі, але після проведення так званого «референдуму» та імітації виборів про це більше не згадували. Загарбники навіть не називають можливі терміни відновлення.

Не менш трагічна ситуація і в селищі Тошківка, яке входить до складу Гірської громади. Через повномасштабну агресію Росії там залишилося всього близько 2% довоєнного населення. Штурмові дії окупантів практично стерли з землі критичну інфраструктуру і житлові будинки.

Близько 90 людей все ще залишаються у Тошківці. До вторгнення Росії у селищі мешкало від чотирьох до п'яти тисяч осіб, зазначає Харченко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області «мобільні оператори» погрожують відключити номери мешканцям, які не пройдуть верифікації.

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