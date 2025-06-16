Момент другого удару БПЛА по Сумах потрапив на відео

Один з ударів РФ по Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Момент влучання другого безпілотника по центру Сум потрапив на відео. Кадри зняли воєнкори видання «Кордон.Медіа», коли працювали на місці першого удару.



Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, ворог із ночі атакує Суми безпілотниками.



«Російські війська продовжують терор проти мирного населення. Після 13:00 знову було завдано удару по центру міста дронами. Вибито вікна в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адміністративної будівлі», — заявив він.



За даними на момент публікації, жертв немає. Унаслідок атак пошкоджено щонайменше дві будівлі, включно з адміністративною та прилеглою до неї.

Раніше російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на Хотінську громаду Сумської області.