На окупованій Луганщині частково не працює мобільний зв'язок: чому «ЛНР» вводить обмеження

Зв'язок на Луганщині буде обмежений у деяких районах. Фото: pixabay

Жителі окупованих міст Луганщини жаліються на погану роботу мобільного зв'язку.



В окупаційній адміністрації «ЛНР» пояснили це спеціальними заходами безпеки, але без подробиць.

Окупанти 12 червня заявляли, що в регіоні спостерігатимуться перерви у роботі інтернету та мобільного зв'язку. За їхніми словами, це нібито робиться для «безпеки громадян від погроз». Обмеження було знято наступного дня, 13 червня.



Аналогічні проблеми зі зв’язком жителі окупації вже спостерігали на початку травня, коли окупаційна влада святкувала день перемоги.



Раніше ми писали, що в окупованому місті Сіверськдонецьк Луганської області місцеві жителі скаржаться на роботу громадського транспорту.