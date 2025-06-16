Учасника розгону Євромайдану заарештували в окупованому Криму

В окупованому Криму заарештовано Сергія Соломко — учасника придушення протестів на Майдані в Києві в грудні 2013 року. Фото: журнал «На бойовому посту»

В окупованому Криму заарештували колишнього підполковника МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані та перейшов на бік Росії у 2014 році. Про це повідомляє видання «Медіазона».

Зазначається, що в окупованому Криму порушили кримінальну справу проти Сергія Соломко — колишнього начальника спецназу внутрішніх військ МВС України, який брав участь у придушенні протестів на Майдані та перейшов на службу Росії у 2014 році.

Його звинувачують у конфіденційній співпраці з іноземцями. Соломко відправили під арешт ще у жовтні 2024 року, кримінальну справу було порушено ФСБ.

Видання пише, що справу Соломко передали до Верховного суду Криму у травні 2025 року. На початку процесу суддя ухвалила повернути його прокурору чи слідчому, оскільки побачила підстави для більш тяжкої кваліфікації. «Медіазона» передбачає, що йдеться про статтю про держзраду.

Під час Євромайдану підполковник Соломко командував батальйоном зі складу 47 полку спеціального призначення «Тигр». Це спецпідрозділ, який базувався у Криму. У грудні 2013 року його перекинули до Києва для придушення протестів. У ході зіткнень із протестувальниками Соломко був поранений.

Наприкінці лютого 2014 року військові повернулися до Криму, а потім частина з них, коли півострів окупувала Росія, перейшла на бік РФ (серед них був і Соломко). Після цього Соломко став командиром батальйону внутрішніх військ МВС Росії, відповідального за охорону правопорядку в Сімферополі. У березні 2015 року йому вручили нагороду «За відмінність у службі» 1-го ступеня.

Зазначається, що на момент порушення кримінальної справи Соломко вже був цивільним. У який час він пішов зі служби, невідомо.