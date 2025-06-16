РФ пропонувала обміняти українських дітей на російських військових, це божевілля — Зеленський

Росія пропонувала обміняти українських дітей на російських військовополонених. Фото: скриншот з відео

У понеділок, 16 червня, український лідер Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув до Австрії, у Відні він зустрівся зі своїм колегою Александром Ван дер Белленом. Під час пресконференції глава України розповів, що російська сторона пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на російських військових.



За його словами, цього ніколи не станеться.



«Це неможливо, ми не міняємо дітей. Це не справедливо, і якщо чесно, — це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували — ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі. Дітей треба повертати», — заявив він.



Зеленський уточнив, що повернути дітей можна за допомогою дипломатії, а також за підтримки якоїсь держави або лідера.



«І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібних ініціативних людей, які потроху – хто скільки зможе — повернуть тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких», — резюмував президент.





Раніше ми писали, що 12 червня Україні вдалося повернути ще кількох дітей із тимчасово окупованих територій та з Росії.

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