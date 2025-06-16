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У «ЛНР» чоловіка звинувачують у причетності до служби у батальйоні «Айдар»

16 червня 2025, 17:36

У «ЛНР» чоловіка звинувачують у причетності до служби у батальйоні «Айдар»

У «ЛНР» чоловіка звинувачують у причетності до служби у батальйоні «Айдар»

На території так званої «ЛНР» затримано чоловіка, якому окупаційна влада інкримінує, що він раніше входив до складу батальйону «Айдар». Про це написали російські ЗМІ.

Російські силовики звинувачують мешканця Луганської області в участі в терористичній спільноті.

Окупаційне слідство стверджує, що з липня 2016 по вересень 2017 року він проходив службу у складі 24 батальйону територіальної оборони «Айдар» і брав участь у бойових діях.

Затриманому збираються обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

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