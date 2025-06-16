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Росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони – ЗСУ

16 червня 2025, 17:54

Росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку у російської армії зосереджене одне з найбільших угруповань. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, там зосереджені кілька загальновійськових армій ЗС РФ.

«Там вся військова номенклатура сил і там немає проблем з поповненнями, що не означає, що росіяни там успішні. Наприклад, остання кампанія, яка велася безпосередньо на Покровськ взимку цього року – вона була безуспішною та з великими для них втратами. Зараз вони змістили акценти: частина їхнього угруповання йде на захід у напрямку Дніпропетровської області, частина – намагається йти навпаки у східній частині та прориватися на північ за трасу «Покровськ-Костянтинівка», щоб далі робити якісь просування», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що Росія накопичує сили для нових штурмів на Краматорському напрямку.

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