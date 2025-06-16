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Атака дронів на один із ключових заводів Росії: пошкоджений цех, підприємство призупинило роботу

16 червня 2025, 18:37

Атака дронів на один із ключових заводів Росії: пошкоджений цех, підприємство призупинило роботу

Український безпілотник у Ставропольському краї РФ. Фото: кадр із відео Український безпілотник у Ставропольському краї РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 14 червня 13 українських БПЛА атакували завод «Невинномиський Азот» у місті Невинномиськ у Ставропольському краї РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

В результаті атаки вибиті двері, вікна та приміщення одного з цехів. Також пошкоджені дах їдальні та протидроновий захист заводу. 800 співробітників хімкомбінату перечекали атаку у бомбосховищі. Роботу підприємства довелося призупинити.

«Невинномиський Азот» є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії. Це ключовий постачальник компонентів для вибухівки, боєприпасів та ракетного палива.

Нагадаємо, що атаку на промислову зону міста підтверджував губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

Пізніше удар по заводу «Невинномиський Азот» підтвердили у Генштабі ЗСУ.

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