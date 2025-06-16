На Донбасі та Харківщині «літнє пожвавлення» російської армії – «Хортиця»

Артилерійський вогонь ЗСУ. Фото: 148-ма артилерійська бригада ЗСУ

Російські війська дуже активні у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, якщо брати лише попередній день, то 46 атак зафіксували на Покровському напрямку, 32 – на Новопавлівському.



«Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 – Лиманський, 11 – Куп'янський, 7 – Харківський. Теж для Харківського дуже нехарактерно. 15 – Торецький, 10 – Краматорський. Це все насправді висока активність. Це свідчить про те, що фактично є «літнє пожвавлення», на яке ми очікували», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони.