В окупованому Сіверськодонецьку катастрофічна ситуація з медобслуговуванням: в ОВА розповіли, що відбувається

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області залишається катастрофічною ситуація з медичним обслуговуванням, попри розрекламовані росіянами чергові бригади лікарів з Пермі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, показові «гастролі» росіян не можуть позитивно вплинути на ситуацію.



«Досягненням у місті вважають збільшення кількості терапевтів, які ведуть прийом – з одного до двох людей. Бракує і вузьких спеціалістів. Деякі з них приймають один раз на тиждень – лише по кілька годин. Через відсутність мобільного зв'язку та інтернету талон на прийом можна отримати лише у паперовому вигляді, без попереднього замовлення. Тому, як тільки закінчується комендантська година, біля поліклініки вишукується черга незадоволених лікарями, але поки що задоволених Росією, містян», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що на шахтах окупованої Луганщини виникають проблеми через російських інвесторів.