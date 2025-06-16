Святогірськ сьогодні: чим живе місто та як виглядає Лавра в Донецькій області

Святогірськ — головна православна святиня Донбасу, яка розташована біля кордону трьох областей — Донецької, Харківської та Луганської. Місто було захоплено армією Росії на початку червня 2022 року.

Окупанти, захоплюючи Святогірськ та навколишні села, руйнували все на своєму шляху. Постраждала навіть православна лавра — одна з чотирьох розташованих на території України, єдина на сході країни. Під час кровопролитних боїв було знищено буквально весь курортний потенціал міста.

Вже у вересні 2022 року Святогірськ звільнили Збройні сили України під час Харківського контрнаступу. У 2025 році місто продовжує відновлюватися після руйнувань, завданих окупацією та бойовими діями 2022 року.



Попри близькість лінії фронту, у місті поступово налагоджується життя — повертаються мешканці, відкриваються бізнеси, відновлюються об'єкти інфраструктури.

Сьогодні у Святогірську знову працюють магазини, кафе, готелі, відділення банків, поштові оператори та аптека. Електропостачання відновлено приблизно на 85%, продовжуються роботи з налагодження водопостачання та каналізації, написало видання «Стопкор».



Завдяки відновленню мосту через Сіверський Донець покращено транспортну доступність, пише портал «Вільне радіо».

Автор фото Тетяна Пшеничних



У 2023 році «Новини Донбасу» опублікували репортаж про життя Святогірська на Донеччині через рік після звільнення від російських окупаційних військ.