Російська авіація вдарила по багатоповерхівці у Куп'янську: є поранені, могли загинути три людини

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура

16 червня близько 15:40 війська Росії завдали авіаційного удару по житловому кварталу міста Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Влучання зафіксували по багатоповерховому будинку, виникли пожежі у квартирах.



Внаслідок обстрілу чоловік та жінка отримали акубаротравми. За наявною інформацією, щонайменше три мирних жителі могли загинути. Ситуація в місті залишається складною, через ризики безпеки наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що 15 червня армія РФ вдарила по складах у селі Дмитро-Дар'ївка Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа і є поранена.