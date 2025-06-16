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«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова», яких окупанти звинувачують в «обстрілі» селища під Маріуполем

16 червня 2025, 20:54

«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова», яких окупанти звинувачують в «обстрілі» селища під Маріуполем

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі проти бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ – 24-річного командира мінометної батареї Івана Ножечкіна та 32-річного номера мінометного розрахунку Єгора Яковенка. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ДНР».

Окупанти заявили, що нібито «у березні 2022 року Ножечкін на бойовій позиції в Маріуполі віддав наказ про обстріл селища Агробаза».

«Виконуючи наказ, Яковенко спільно зі співслужбовцями здійснив обстріл населеного пункту. В результаті два приватні будинки, в підвалі яких ховалися мирні жителі, зазнали пошкоджень. Людям вдалося врятуватися», – сказали у фейковому відомстві.

Псевдосуд «засудив» Ножечкіна до 25 років позбавлення волі, а Яковенко – до 26 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у травні «Верховний суд ДНР» засудив до майже 30 років колонії бійця «Азова» Дмитра Кучерявого, якого окупанти звинувачують в «обстрілі» села Бердянське під Маріуполем.

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