Армія РФ з трьох напрямків намагається взяти в кільце Костянтинівку – ЗСУ

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Росіяни з трьох напрямків намагаються взяти у кільце місто Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, раніше війська РФ намагалися зайти до міста або з Торецького напрямку, або з Краматорського – з Часового Яру.



«Там, де прорвуться першими. Однак за півтора року вони не змогли досягти успіху ні там, ні там. І зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, а саме з його східного фасу – через трасу «Покровськ-Костянтинівка» – і просунутися далі. Ось там зараз ідуть найзапекліші бої», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони.