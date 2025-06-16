Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна готує передачу літієвого родовища американському інвестору — ЗМІ

16 червня 2025, 22:10

Україна готує передачу літієвого родовища американському інвестору — ЗМІ

Україна готує передачу літієвого родовища американському інвестору — ЗМІ

Україна дала старт процесу передачі прав на розробку літієвого родовища «Добре» у Кіровоградській області приватним інвесторам. Про це пише The New York Times.

Йдеться про ділянку, яку вважають однією із найбільших у країні за запасами літію — ключового компонента для виробництва акумуляторів.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на двох українських чиновників, 16 червня влада погодила підготовку рекомендацій для інвесторів. Це частина угоди про спільний видобуток корисних копалин, підписаної Україною та США 30 квітня 2025 року.

Одним із можливих учасників торгів, за інформацією видання, може стати мільярдер та голова Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер — давній друг президента США Дональда Трампа. 81-річний бізнесмен виявляє інтерес до українських проєктів у сфері критично важливих мінералів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.

 

ТЕГИ

Інше
рідкісноземельні метали
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
В окупованій Макіївці російський військовий вчинив суїцид: він вистрілив собі в рот із рушниці
20:02
В окупованому Сіверськодонецьку катастрофічна ситуація з медобслуговуванням: в ОВА розповіли, що відбувається
17:36
На Луганщині «ЛНР» звинувачує чоловіка в причетності до служби в батальйоні «Айдар»
16:55
Учасника розгону Євромайдану заарештували в окупованому Криму
16:27
На окупованій Луганщині частково не працює мобільний зв'язок: чому «ЛНР» вводить обмеження
16:10
Новодружеськ без світла: будні окупованої Луганщини
15:34
ЗМІ: Обстріл захопленої Макіївки: вісім військовослужбовців РФ загинули, 12 — постраждали
10:05
Окупанти в паніці зміцнюють аеродром «Саки» в Криму
15:10
Українські пілоти знищили триколор на Луганщині
13:55
У Луганську помітили «вбиту» маршрутку: обурення місцевих через ціни та якість
17:25
«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян
15:40
Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова
15:15
МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ
12:00
Вибухи в Криму: пошкоджено ЗРК і є втрати в окупантів
10:10
На шахтах окупованої Луганщини виникають проблеми через російських інвесторів: в ОВА розповіли подробиці
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
усі новини
23:00
В окупованій Макіївці російський військовий вчинив суїцид: він вистрілив собі в рот із рушниці
22:40
Сумщина: спроба прориву у «буферній зоні» завершилася втратами для РФ
22:10
Україна готує передачу літієвого родовища американському інвестору — ЗМІ
21:16
Армія РФ з трьох напрямків намагається взяти в кільце Костянтинівку – ЗСУ
21:00
Святогірськ сьогодні: чим живе місто та як виглядає Лавра в Донецькій області
20:54
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова», яких окупанти звинувачують в «обстрілі» селища під Маріуполем
20:30
Російська авіація вдарила по багатоповерхівці у Куп'янську: є поранені, могли загинути три людини
20:02
В окупованому Сіверськодонецьку катастрофічна ситуація з медобслуговуванням: в ОВА розповіли, що відбувається
19:03
На Донбасі та Харківщині «літнє пожвавлення» російської армії – «Хортиця»
18:49
Сили оборони України знищили САУ «Гвоздика» у тилу ворога на Курщині
18:37
Атака дронів на один із ключових заводів Росії: пошкоджений цех, підприємство призупинило роботу
17:56
РФ пропонувала обміняти українських дітей на російських військових, це божевілля — Зеленський
17:54
Росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони – ЗСУ
17:36
На Луганщині «ЛНР» звинувачує чоловіка в причетності до служби в батальйоні «Айдар»
17:27
Армія РФ вдарила по складах у Донецькій області: виникла масштабна пожежа, є поранена
17:11
Російські війська просунулися біля кордону Донецької та Запорізької областей – DeepState
16:55
Учасника розгону Євромайдану заарештували в окупованому Криму
16:48
ЗСУ збили «Герань-2» з вертольота Мі-24: опубліковано відео
16:27
На окупованій Луганщині частково не працює мобільний зв'язок: чому «ЛНР» вводить обмеження
16:16
Момент другого удару БПЛА по Сумах потрапив на відео
усі новини
ВІДЕО
Сумщина: спроба прориву у «буферній зоні» завершилася втратами для РФ Сумщина: спроба прориву у «буферній зоні» завершилася втратами для РФ
16 червня, 22:40
Сили оборони України знищили САУ «Гвоздика» у тилу ворога на Курщині Сили оборони України знищили САУ «Гвоздика» у тилу ворога на Курщині
16 червня, 18:49
Український безпілотник у Ставропольському краї РФ. Фото: кадр із відео Атака дронів на один із ключових заводів Росії: пошкоджений цех, підприємство призупинило роботу
16 червня, 18:37
Росія пропонувала обміняти українських дітей на російських військовополонених. Фото: скриншот з відео РФ пропонувала обміняти українських дітей на російських військових, це божевілля — Зеленський
16 червня, 17:56
Момент пострілу по російському БПЛА. Фото: кадр із відео ЗСУ збили «Герань-2» з вертольота Мі-24: опубліковано відео
16 червня, 16:48
Один з ударів РФ по Сумах. Фото: Кордон.Медіа Момент другого удару БПЛА по Сумах потрапив на відео
16 червня, 16:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір