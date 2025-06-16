Україна готує передачу літієвого родовища американському інвестору — ЗМІ

Україна дала старт процесу передачі прав на розробку літієвого родовища «Добре» у Кіровоградській області приватним інвесторам. Про це пише The New York Times.

Йдеться про ділянку, яку вважають однією із найбільших у країні за запасами літію — ключового компонента для виробництва акумуляторів.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на двох українських чиновників, 16 червня влада погодила підготовку рекомендацій для інвесторів. Це частина угоди про спільний видобуток корисних копалин, підписаної Україною та США 30 квітня 2025 року.

Одним із можливих учасників торгів, за інформацією видання, може стати мільярдер та голова Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер — давній друг президента США Дональда Трампа. 81-річний бізнесмен виявляє інтерес до українських проєктів у сфері критично важливих мінералів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.