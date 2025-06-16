В окупованій Макіївці російський військовий вчинив суїцид: він вистрілив собі в рот із рушниці

Російський військовий, який вчинив суїцид в окупованій Макіївці. Фото: ASTRA

В окупованій Макіївці російський військовий Юрій Корнілов наклав на себе руки. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Тіло 43-річного окупанта, який служить у військовій частині 01007, виявив у підвалі будинку його знайомий. Чоловік вистрілив собі в рот із мисливської рушниці ІЖ-27. Відомо, що загиблий був родом із Свердловської області РФ.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова» – Івану Ножечкіну та Єгору Яковенку, яких окупанти звинувачують в «обстрілі» селища Агробаза під Маріуполем.