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14 людей загинули внаслідок масштабної атаки РФ на Київ — Кличко

17 червня 2025, 09:14

14 людей загинули внаслідок масштабної атаки РФ на Київ — Кличко

Через російську атаку по Києву в ніч на 17 червня загинули щонайменше 14 людей. Фото: ДСНС Через російську атаку по Києву в ніч на 17 червня загинули щонайменше 14 людей. Фото: ДСНС

У ніч проти вівторка 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 14 людей, ще як мінімум 55 дістали поранень. Про це сьогодні вранці повідомили мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед загиблих є громадянин США.

Найбільш руйнівні наслідки зафіксовано у Солом'янському районі: тут в одному з житлових будинків повністю обрушився під'їзд, а також постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідувати вогнища загорянь.

За словами Клименка, атаки торкнулися 27 різних локацій по місту. Стан деяких постраждалих оцінюється як тяжкий.

Це третій за кількістю жертв удар по Києву від початку російського вторгнення.

Російські удари призвели до пожеж у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Дарницькому районах Києва, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. У Солом'янському районі, за його словами, стався обвал під'їзду багатоповерхового будинку.

Повітряна тривога діяла у Києві в ніч проти вівторка понад сім годин, повідомили Reuters кияни.

Востаннє російський обстріл Києва закінчився загибеллю місцевої мешканки минулого вівторка.

Найбільшим за кількістю жертв російським ударом по Києву з початку війни була атака 8 липня 2024 року. Тоді ракета влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Загинули щонайменше 34 особи, постраждали понад 120.

Ще один смертоносний удар по українській столиці Росія завдала 29 грудня 2023 року: жертвами стали 33 особи, ще 30 постраждали.

Удар у ніч проти вівторка за кількістю жертв перевершив російську атаку по Києву в ніч проти 24 квітня, жертвами якої стали 13 людей. Після цього смертоносним обстрілом української столиці був удар у ніч проти 6 червня, коли загинули чотири людини. Міноборони РФ тоді назвало нічний удар відповіддю на атаки України по Росії.

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