Внаслідок російської атаки на Одесу як мінімум одна людина загинула, 14 поранено — МВА

Наслідки російського обстрілу Одеси у ніч проти 17 червня. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки російських сил по Одесі постраждав інклюзивний центр, розташований в одному з районів міста. Найбільших збитків завдано історичній частині Одеси — тут зафіксовано серйозні руйнування: безліч будинків пошкоджено, в деяких місцях досі триває гасіння пожеж.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Геннадій Труханов.

Під завалами знайдено тіло загиблої жінки. Не менше 14 людей поранено.

Ударною хвилею також пошкоджено будинок дитячого садка, що знаходиться поблизу.

Рятувальні роботи продовжуються, під завалами можуть ще перебувати люди.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 14 людей, ще як мінімум 55 дістали поранень.