За добу Росія зруйнувала та пошкодила на Донеччині десятки будинків

У Донецькій області за добу одного мирного жителя поранено. Ще один — загинув. Оперативною ситуацією по області на ранок 17 червня поділилися в Донецькій обласній військовій адміністрації.

У Покровську загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Родинському пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Лимані пошкоджено 3 будинки та адміністративну будівлю. У Зарічному пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 4 будинки. У Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків та лінію електропередач. У Білокузьминівці пошкоджено 5 будинків.

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Загалом за добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 особи, у тому числі 17 дітей.

У ніч на вівторок 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Усього в столиці України загинули 14 людей, ще як мінімум 55 отримали поранення.

Внаслідок нічної атаки російських сил по Одесі постраждав інклюзивний центр, розташований в одному з районів міста.