У Києві пошкоджено залізницю під час нічної атаки РФ

Результат ударів РФ по залізниці. Фото: Укрзалізниця

Сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура в Києві та області. Про це повідомила пресслужба національного перевізника «Укрзалізниця».

Результат ударів РФ по залізниці. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, у ніч на 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці загинуло 14 людей, ще щонайменше 55 дістали поранення.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладання угоди про припинення війни в Україні.