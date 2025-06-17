Окупований Донецьк потрапив під обстріл, є жертва та багато постраждалих

У вівторок вранці, 17 червня, у тимчасово окупованому Донецьку було чути сильні вибухи. Відомо про одну жертву та постраждалих. Про це передає прокремлівське видання «ТАСС» та місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що у Ленінському районі прогриміли щонайменше 10 потужних вибухів.
Один цивільний загинув, ще десятеро людей отримали поранення.
Крім того, в центрі окупованої Макіївки жителі збирають уламки ракет — стверджується, що її було збито російську ППО над містом. Про постраждалих у Макіївці не повідомляється.
Раніше ми писали, що з'явилися подробиці «прильоту» у тимчасово захопленій Макіївці Донецької області, що стався 13 червня. Журналісти видання ASTRA повідомили, що в результаті удару HIMARS по автоколонні ЗС РФ загинули вісім російських окупантів.
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