На Нивках знайшли касетні боєприпаси після удару по Києву

Фрагменти касетних боєприпасів, виявлені на київських Нивках після нічного обстрілу. Фото: Новини Донбасу

У столичному районі Нивки екстрені служби виявили частини касетних боєприпасів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«Чергове свідчення геноциду, який здійснює Росія проти українців», — заявив Кличко у зверненні до киян.



За словами мера, кулясті елементи боєприпасів призначені для максимального ураження людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. У столиці загинуло 14 людей, ще як мінімум 55 дістали поранення.