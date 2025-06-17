Протягом ночі росіяни атакували всю Україну: Зеленський назвав міста, які зазнали обстрілів

Минулої ночі російські військові провели одну з наймасовіших атак по Україні Фото: ДСНС Києва

Російські війська в ніч проти 17 червня застосували по Україні понад 440 дронів та 32 ракети. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Понад 440 дронів і 32 ракети. Один із найстрашніших ударів по Києву. Також протягом ночі було атаковано Одеса, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину», — написав глава держави.

За словами Зеленського, зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку.

«Скільки їх зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий під'їзд. Загалом пошкоджено будинки у восьми районах Києва. Досі продовжуються роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених. Наразі 15 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — сказав президент.

Український лідер наголосив, що такі атаки – чистої води тероризм.

«І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін робить це тільки тому, що може дозволити собі продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні цього світу заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи мають відчувати біль, а не нормальни, мирні люди», — заявив Зеленський.

Внаслідок нічної атаки на різні регіони України загинули щонайменше 16 осіб, понад 70 зазнали травм різного ступеня тяжкості. Пошук людей під завалами продовжується.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти вівторка 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 15 людей, ще як мінімум 55 отримали поранення. Також внаслідок нічної атаки на Одесу щонайменше одна людина загинула, 14 поранено.