Масована атака Росії: ППО збила 428 цілей

Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 17 червня вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Усього було запущено 472 засоби повітряного нападу. Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ запустила:



- 440 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, близько 280 з них – «Шахеди»;



- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області;



- 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області;



- 4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;



- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Білгородської та Брянської областей;



- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П.





Станом на 10:00 протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збиті вогневими засобами, 166 - локально втрачені.



- 239 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 - локально втрачені/пригнічені РЕБ;



- 2 аеробалістичні Х-47 М2 «Кинджал»;



- 15 крилатих ракет Х-101;



- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;



- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П.



Зафіксовано попадання засобів повітряного нападу супротивника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч на вівторок 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів.

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