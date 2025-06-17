ЄС має бути готовим до відновлення імпорту російського газу у разі миру в Україні — Міненерго Австрії

Австрія приєдналася до позиції Угорщини та Словаччини щодо російського газу. Фото: Die Zeit

Австрія закликала Єврокомісію зберегти можливість відновлення імпорту російського газу у разі укладання мирної угоди щодо України.

Про це пише британське видання Financial Times, посилаючись на джерело в австрійському міністерстві енергетики.

У матеріалі також йдеться про те, що із аналогічним закликом на зустрічі в Люксембурзі виступила держсекретар Австрії з енергетики Елізабет Цехетнер.

Це перший випадок з 2022 року, коли член ЄС, який не входить до країн з «проросійською» позицією на зразок Угорщини чи Словаччини, відкрито припускає повернення до закупівель російського газу після закінчення війни.

У статті наголошується, що Єврокомісія планує запропонувати повну заборону на укладання нових газових контрактів з Росією та розрив чинних протягом двох років.

Дане рішення набуде чинності незалежно від можливого мирного врегулювання. Проти цього виступають Угорщина та Словаччина.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Європа планує витратити понад 20 мільярдів євро на закупівлю енергоносіїв у Росії — фактично фінансуючи оборонний бюджет Кремля.