У Києві оголошено день жалоби за жертвами російської атаки

Наслідки одного із російських ударів по Києву в ніч проти 17 червня. Фото: ДСНС

У Києві 18 червня оголошено днем жалоби на згадку про жертви масованої атаки Росії на столицю. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм у вівторок, 17 червня.

«Завтрашній день, 18 червня, а Києві оголошений днем жалоби. На згадку про жертви масованої атаки ворога на столицю. Цього дня буде приспущено прапори на всіх комунальних будинках міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будинках державної та приватної форми власності», — написав він.

Також у цей день у місті заборонено будь-які розважальні заходи.

Кличко додав, що зараз розбір завалів у столиці триває. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію у Солом'янському районі.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти вівторка 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 15 людей, близько сотні дістали поранень.