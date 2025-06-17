ЗСУ за допомогою листівки з дрона переконали окупанта здатися

Окупант здається в полон бійцю ЗСУ після скидання агітаційних листівок із дрона в Серебрянському лісі. Фото: НД

Бійці 63-ї бригади застосували старі-добрі методи, щоб переконати окупанта здатися в полон — у Серебрянському лісі з дронів скинули агітаційні листівки. Відео опублікувала пресслужба бригади.



Зазначається, що спочатку росіянин не зрозумів, що це — його єдиний шанс вижити.

Окупант показує знайдену листівку.

«Але кілька скидів пілотів 105-го батальйону допомогли йому це усвідомити», - ідеться в повідомленні.



Спочатку, побачивши дрон, загарбник хотів відкрити вогонь, але потім вирішив тікати. Тоді по ньому почали скидати боєприпаси, щоб дати зрозуміти, що втекти не вийде.

Росіянин показував дрону, щоб його не вбивали, скидаючи боєприпас.

Зрештою росіянин дістав із кишені листівку і став благати не вбивати його. Після цього він добровільно здався в полон українським військовим.



Нагадаємо, 93-та бригада взяла в полон найманця з Африки на Донеччині.