У Костянтинівці призупинила роботу аптека АНЦ

Від сьогодні, 17 червня, аптека АНЦ у Костянтинівці не працює. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Від сьогодні, 17 червня, у місті Костянтинівка на Донеччині призупинила роботу аптека АНЦ.

Фото аптеки з відповідним оголошенням опублікував телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

«Персонал щосили намагався працювати, незважаючи на безліч бомбових і дронових ударів у критичній близькості до аптеки. Але від сьогодні обслуговування припиняється, сподіваємося тимчасово», — повідомляє канал.

Нагадаємо, росіяни з трьох напрямків намагаються взяти у кільце місто Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов. За його словами, раніше війська РФ намагалися зайти до міста або з Торецького напрямку, або з Часового Яру.