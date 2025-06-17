РФ хоче ліквідувати шахти на захопленій частині Луганщини: відомо, чого добиваються окупанти

РФ хоче ліквідувати шахти на Луганщині Фото: cxid.info

У РФ планують ліквідувати вугледобувні підприємства у так званій ЛНР. Інвестори з РФ, які брали в оренду об'єкти видобутку та збагачення вугілля, відмовляються від подальшої експлуатації цих підприємств. Про це повідомили начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко та засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.



За словами Лисянського, у травні 2025 року банк «ПСБ» (ключовий банк військового сектора РФ та основний кредитор «Східвугілля») подав позов про банкрутство цього об'єднання шахт, до якого було включено чинні вугледобувні підприємства окупованої Луганської області.



«Того ж року інвестори з РФ офіційно відмовилися від подальшої експлуатації шахт, які вони взяли раніше в оренду. Це означає фактичне завершення будь-яких спроб реанімувати галузь», — зазначив він.



Крім того, паралельно активізувалися силовики: йде масове закриття копанок — джерел «чорного» вугілля. Ці структури раніше приносили чималий прибуток і контролювалися представниками російських спецслужб, але тепер їх почали зачищати.



Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко додав, що надалі очікується вже знайома схема — багатомісячні борги, скорочення, мобілізація гірників до армії РФ.



Раніше ми писали, що російські компанії «Імпекс-Дон» та «Торговий дім «Донське вугілля», які рік тому взяли в оренду 15 шахт у самопроголошених «ЛНР» і «ДНР», відмовилися від дев'яти з них. Ці шахти виявилися нерентабельними за поточних світових цін на вугілля та високих витратах. Тепер їх закриють.

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