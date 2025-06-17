Удар «Шахеда» в київську багатоповерхівку потрапив на відео

Приліт «Шахеда» в київську багатоповерхівку — навмисний удар по цивільних. Відео моменту опублікував у своєму телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський.
На кадрах видно, як російський безпілотник цілеспрямовано летить у центр житлового будинку і вибухає при зіткненні з ним.
«Так, саме цивільні сьогодні й були метою росіян у Києві. Удари по житлових будинках — не наслідки роботи ППО, а результат свідомих дій російських військових», — зазначив журналіст.
Раніше стало відомо, що 14 людей загинули внаслідок масштабної атаки РФ на Київ. Крім того, у столичному районі Нивки екстрені служби виявили частини касетних боєприпасів.
У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої атаки Росії на столицю. Нагадаємо, що під час масованої атаки РФ на Україну ППО збила 428 цілей, запущених окупантами.
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