Удар «Шахеда» в київську багатоповерхівку потрапив на відео

Цілеспрямований удар «Шахеда» по житловому будинку в Києві.

Приліт «Шахеда» в київську багатоповерхівку — навмисний удар по цивільних. Відео моменту опублікував у своєму телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський.



На кадрах видно, як російський безпілотник цілеспрямовано летить у центр житлового будинку і вибухає при зіткненні з ним.



«Так, саме цивільні сьогодні й були метою росіян у Києві. Удари по житлових будинках — не наслідки роботи ППО, а результат свідомих дій російських військових», — зазначив журналіст.

Раніше стало відомо, що 14 людей загинули внаслідок масштабної атаки РФ на Київ. Крім того, у столичному районі Нивки екстрені служби виявили частини касетних боєприпасів.



У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої атаки Росії на столицю. Нагадаємо, що під час масованої атаки РФ на Україну ППО збила 428 цілей, запущених окупантами.