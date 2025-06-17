Генпрокурором України став уродженець Луганської області Руслан Кравченко — досьє

Верховна Рада схвалила призначення Руслана Кравченка на пост генерального прокурора України. Відповідне рішення було ухвалено під час пленарного засідання парламенту 17 червня, коли за постанову №13375 проголосували 273 народні депутати.

Хто такий Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року у Сіверськодонецьку Луганської області. 2007 року закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а 2012 року — юридичну академію Ярослава Мудрого. Свою кар'єру у правоохоронних органах він розпочав у 2012 році, працюючи слідчим Севастопольської прокуратури. У період з 2014 по 2015 рік брав участь у антитерористичній операції на контрактній основі. З 2015 до 2017 року працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України.



Кравченко також брав участь у розслідуванні справи, в рамках якої колишнього президента України Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. У квітні 2023 року його було призначено головою Київської обласної військової адміністрації, а у грудні того ж року став головою Державної податкової служби України.



Неодноразово претендував на керівні посади в урядових органах: у 2019-2020 роках намагався обійняти посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте не пройшов відбір, а у 2023 році не пройшов співбесіду на посаду голови Національного антикорупційного бюро.

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Колишній генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку ще у жовтні 2024 року. Це сталося на тлі гучного розслідування, пов'язаного із можливим незаконним здобуттям інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області.



31 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський офіційно звільнив його з посади та незабаром призначив послом до Нідерландів.



Попередниця Костіна, Ірина Венедиктова, після своєї відставки вирушила послом до Швейцарії.



З осені 2024 року обов'язки генерального прокурора виконував перший заступник Костіна Олексій Хоменко.



Процес вибору нового генпрокурора зайняв понад пів року.