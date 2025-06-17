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У Запоріжжі продали майже три тисячі «відстрочок» від мобілізації — СБУ

17 червня 2025, 15:00

У Запоріжжі продали майже три тисячі «відстрочок» від мобілізації — СБУ

У Запоріжжі продали майже три тисячі «відстрочок» від мобілізації — СБУ

Служба безпеки України повідомила про вручення підозр усьому керівництву приватного університету у Запоріжжі. Вони фіктивно зараховували чоловіків до аспірантури з метою отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними слідства, з кінця 2023-го до середини 2024 року ректор та вісім його підлеглих оформили близько трьох тисяч чоловіків без іспитів та відвідування занять, заробивши на цьому понад 50 мільйонів гривень.

Вартість послуги становила до 5 тисяч доларів, додатково стягувалися ще 20 тисяч гривень за кожен семестр. Згодом гроші знімалися з розрахункового рахунку та розподілялися між організаторами схеми.

На підставі зібраних доказів ректору та восьми співробітникам оголошено підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України — створення злочинної організації, підкуп, несанкціонований доступ до електронних систем та ухилення від мобілізації.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у Миколаєві ГБР розкрила схему ухилення від мобілізації за 8 тисяч доларів. Працівник ТЦК, правоохоронець та лікар підробляли медичні документи для бажаючих уникнути мобілізації.

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