Ракетний удар по Києву: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла п`яти загиблих

Росіяни атакували Київ. Фото: Ігор Клименко

Відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Києву. Рятувальники деблокували тіла ще п'яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«Кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилася. Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку на Солом'янщині дістали тіла п'яти загиблих», — написав він.



Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи продовжуються.



Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи продовжуються.



Раніше ми писали, то рано вранці, 17 червня, російська армія завдала ударів по Києву, обстріли призвели до пожеж у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Дарницькому районах Києва Найбільш руйнівні наслідки зафіксовані в Солом'янському районі: тут в одному з житлових будинків повністю обрушився під'їзд.

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