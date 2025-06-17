Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: є постраждалий

Костянтинівка 17 червня вдруге потрапила під російський удар. Цього разу росіяни використали авіаційну бомбу ФАБ-250. Одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, удар припав по житловому сектору. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець — отримав тілесні ушкодження за місцем проживання.



Крім цього, Горбунов додав, що пошкоджено щонайменше шість приватних будинків.



Начальник адміністрації закликав мешканців евакуюватись.



Раніше ми писали, що вранці 17 червня російські окупаційні війська дронів вдарили по Костянтинівці.

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